Первую партию вакцин AstraZeneca и Pfizer в МОЗ Украины ждут уже на следующей неделе - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украину на следующей неделе может прибыть первая партия вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Об этом Ляшко сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 11 февраля.
"Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы COVAX, которая бесплатно поступает в Украину", - сказал Ляшко.
Он добавил, что сейчас идут бюрократические процессы. Также он сказал, что в Украине вакцины будут использоваться после их регистрации.
По словам главсанврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.
Также в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Ранее "Страна" писала, что от вакцины AstraZeneca отказались в ЮАР, так как она не защищает от штамма коронавируса, обнаруженного в этой стране.
Также в Польше препарат признали неэффективным для пожилых людей и продадут его остатки в Украину.