Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украину на следующей неделе может прибыть первая партия вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Об этом Ляшко сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 11 февраля.

"Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы COVAX, которая бесплатно поступает в Украину", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас идут бюрократические процессы. Также он сказал, что в Украине вакцины будут использоваться после их регистрации.

По словам главсанврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Ранее "Страна" писала, что от вакцины AstraZeneca отказались в ЮАР, так как она не защищает от штамма коронавируса, обнаруженного в этой стране.

Также в Польше препарат признали неэффективным для пожилых людей и продадут его остатки в Украину.