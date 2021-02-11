В ночь на 9 февраля на дороге Стрый - Черновцы - Мамалыга в селе Павловка, что в Ивано-Франковской области, столкнулись автобус и мусоровоз, в результате аварии два человека погибли, еще 13 - травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным Нацполиции, 20-летний водитель мусоровоза "Мерседес Бенц Атео", выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Им управлял 46-летний житель Калуша. Автобус перевозил работников одного из предприятий.

В автобусе было 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли 2 человека - пассажиры микроавтобуса - 53-летняя и 54-летний жители Рогатинщини. Еще 13 были доставлены в медицинские учреждения.

После обследования девять человек госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Еще двое граждан находятся в тяжелом состоянии, у семи - состояние средней тяжести.

Полиция начала уголовное производство (ч. 3 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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