В Нововолынске Волынской области пассажиры одной из маршруток не на шутку испугались за свою безопасность. У водителя транспорта нормально функционировала только одна рука, при этом во время движения он умудрялся смотреть видео в смартфоне.

Об опасном курьезе рассказывается в Фейсбук-сообществе "Нововолынск".

Как говорится в записи, инцидент произошел еще и в темное время суток, когда водители должны быть предельно внимательными.

"В 21:30 из 5-го микрорайона выехала маршрутка, номер AC1154AK. Сначала меня удивило то, что водитель был за рулем с загипсованной левой рукой, и не мог толком управлять ею. Он только придерживал руль ею. Но через несколько минут водитель достал телефон и включил какое-то видео в ТикТоке и положил телефон на приборную панель. Позже он взял в правую руку телефон и начал держать его рукой", - пожаловался читатель сообщества.

Его удивило, что в проблемную для езды погоду, с гипсом водитель еще и отвлекался на видео.

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