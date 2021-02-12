В феврале Украина ожидает поставки вакцины Pfizer в количестве 100-200 тысяч доз. Но может так получиться, что не весь этот объем достанется украинцам.

После того, как эту вакцину от Covid-19 начали массово закупать в разных странах, выяснилось, что теперь во флаконе содержится не пять, а шесть доз препарата. Компания не изменила производство, просто на практике выяснилось, что, если строго придерживаться дозировки, то можно набрать еще одну дозу.

Исходя из этого в компании стали корректировать поставки вакцины, поскольку договора были заключены по количеству доз, а не флаконов. Правда, выяснилось, что схема с шестью дозами работает, если использовать специальные шприцы. Это стало неожиданностью для таких стран, как Япония, где из-за новых расчетов без вакцины останутся порядка 12 миллионов человек.

В Украину более ста тысяч доз вакцины, которая является совместным продуктом американской компании Pfizer и германской BioNTech, должны привезти в ближайшее время.

Рассказываем, как пятидозовый флакон превратился в шестидозовый и как из-за шприцев многие могут не досчитаться вакцины.

Шесть доз в одном флаконе

У "Пфайзер" есть несколько отличий от других вакцин. Во-первых, она отличается жесткими требованиями к условиям хранения. Она должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, которую может обеспечить сухой лед. После доставки на протяжении пяти дней вакцина может находиться при температуре +2… +8.

Во-вторых, производитель теперь указывает, что в одном флаконе содержится шесть, а не пять доз препарата, как раньше, хотя объем флакона не менялся.

Дело в том, что в процессе вакцинации выяснилось, что если следовать инструкциям, то препарата хватит еще на одну дозу. Правда, для этого нужно использовать специальные шприцы.

Об этом заговорили в декабре прошлого года, когда больницы США получили первые флаконы с вакциной. Медики выяснили, что флаконы, которые должны были содержать пять доз, фактически содержали шесть, а иногда даже семь доз.

Как сообщал телеканал CBS News, американские врачи пояснили, что в переполнении флаконов нет ничего необычного и такое часто случается с вакцинами от гриппа. Но в случае с гипердефицитными препаратами от коронавируса эта проблема заиграла новыми красками.

После этого в Pfizer стали по-новому рассчитывать необходимое количество доз, исходя из того, что флаконы содержат 6 порций.

В соответствии с этим стали корректировать поставки вакцины, ведь договора были заключены по количеству доз, а не флаконов.

При этом выяснилось, что использовать максимальный объем вакцины можно, используя только специальные шприцы с так называемым малым "мертвым объемом". То есть в них остается меньшее количество не введенного препарата.

Стандартный шприц (вверху) и шприц с малым "мертвым объемом". Рисунок: cbc.ca

В январе бразильские медики проводили ряд экспериментов, чтобы выяснить, как набирать вакцину Pfizer экономнее. В итоге выяснилось, что наиболее экономные шприцы объемом 1 миллилитр. Это так называемые инсулиновые шприцы.

Правда, выяснилось, что не все страны готовы использовать эти шприцы и не знали об этом, заказывая вакцину.

Сколько вакцины Pfizer и когда ждут в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как поступит первая партия препаратов от Pfizer и AstraZeneca.

Пока точно непонятно, какая из вакцин прибудет первой - но в феврале Минздрав однозначно ждет поставки Pfizer. Конкретные объемы называются в зависимости от чиновника - от ста до двухсот тысяч доз. Pfizer будут прививать медиков, но не исключено, что дозу получит и президент Владимир Зеленский.

В компании Pfizer Ukraine сообщали, что вакцину могли поставить и раньше, но правительству Украины нужно было раньше заключать договора. Правительства других стран заключали договора в июне-июле, когда начиналась только вторая стадия клинических испытаний.

Учитывая малые объемы поставок, каждая доза "Пфайзера" будет в Украине на счету. Будут ли украинские врачи использовать специальные шприцы для извлечения препарата - неизвестно. Но если нет, то каждую шестую дозу Pfizer, видимо, придется вылить.

По крайней мере, в других странах эти проблемы уже развернулись не на шутку.

Как в Японии не досчитались вакцины для 12 миллионов

С проблемой дозировки из-за особых шприцев уже столкнулись в Японии. После того, как страна закупила вакцину из расчета, чтобы ее хватило на 72 миллиона человек, выяснилось, что на самом деле вакцины хватит на 60 миллионов.

"Шприцы, используемые в Японии, могут извлекать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, способные извлекать шесть доз. Но, конечно же, их будет недостаточно", - цитирует министра здравоохранения The Japan Times.

Дело в том, что в Японии применяют шприцы собственного производства с более толстыми иглами.

В Японии планируют начать вакцинацию с 17 февраля. Кроме Pfizer правительство Японии рассматривает заявку компании AstraZeneca.

Модерна тоже задумалась над объемами

Еще один производитель вакцины от Covid-19, американская компания "Moderna" в феврале также выдвинула предложение запол­нять флаконы дополнительными дозами вакцины (до 15 доз вместо нынешних 10), чтобы облегчить производственный процесс.

Как пишет Reuters, ранее Modernа стало известно, что в некоторых случаях из флакона медики извлекали одиннадцатую дозу, но компания не стала декларировать возможность использования дополнительной порции препарата.

Она собирается изменить производственные процессы, чтобы при не изменившемся количестве флаконов поставлять больше доз. Этот вопрос еще предстоит обсудить с Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA).

В Pfizer не стали менять производственные процессы, просто обозначив, что во флаконе больше доз. Правда, европейский и американский регуляторы используют осторожные формулировки, указывая, что вакцины может не хватить на шестую дозу, если используют стандартные шприцы с иглами.

При этом вакцина Moderna отличается от Pfizer, поскольку поставляется в уже разведенном виде.