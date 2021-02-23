Во вторник, 23 февраля, отмечают День защитника отечества, который также считают праздником всех мужчин. Сейчас это неофициальная, но популярная в народе дата.

Собрали открытки и картинки, а также напоминаем краткую предысторию, как 23 февраля в Украине заменили другой датой.

История праздника

С 1922 года в СССР отмечали годовщину создания Красной Армии. После войны дату переименовали в День защитника отечества.

В Украине праздник постепенно ушел в подполье. Его расценили, как опасный советский пережиток и связь с Россией.

"23 февраля" декоммунизировали еще при Леониде Кучме. День армии перенесли на 6 декабря. Правда, февральскую дату оставили как "День защитника отечества".

Окончательно ее отменили в 2014 году при Петре Порошенко.

В Украине День армии отмечают 14 октября. Его приурочили к празднику националистов (День создания УПА) и Покровам Пресвятой Богородицы. Однако поскольку миллионы украинцев служили в советской армии, то каждый год в сети продолжают массово искать поздравления и открытки с 23-м февраля.

Также в этот день нередко в сети происходят дискуссии между теми, кто отмечает и теми, кто не считает это праздником.

Открытки и картинки с 23 февраля