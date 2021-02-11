По исследованиям ученых из Кембриджского университета, майнеры биткоинов обошли по потреблению энергии Аргентину. Потребление криптовалюты оценивают в 121,36 киловатт-часов в год.

Об этом сообщает BBC.

В частности, по данным экспертов, такого количества энергии хватит, чтобы питать все чайники, используемые в Великобритании в течение 27 лет.

"Это уже больше, чем многие страны - недавно майнеры криптовалюты обошли по потреблению Аргентину (121 КВт/ч), ОАЭ (113,2 КВт/ч) и уже вплотную подбираются к Украине (133,2 КВт/ч) и Норвегии (122,2 КВт/ч)", - говорят ученые.

В данный момент стоимость одного биткоина колеблется около $45 тысяч, немного опустившись с рекордных $48 тысяч. Рост цены подстегивает майнеров еще больше сосредотачиваться на биткоине, а не на других более рисковых валютах, из-за чего потребление электроэнергии вряд ли упадет в ближайшее время.

По мнению ученых, с каждым днем добыча криптовалюты становится все сложнее из-за особенностей ее работы - всего можно добыть 21 миллион биткоинов и, чем больше их уже добыли, тем энергозатратнее добыча становится в будущем.

"Это определенно не то, что изменится в будущем, если цена биткоина не собирается значительно упасть", - заявил один из сотрудников Кембриджского университета Майкл Раухс. По его словам, потребление энергии на добычу криптовалюты будет только увеличиваться.



Ранее "Страна" сообщала, что биткоин установил очередной рекорд, подорожав до $48 399. По мнению экспертов, в 2021 году биткоин вырос почти на 50% после роста более чем на 300% в 2020 году.

Также напомним, что Илон Маск написал "биткоин" в своем описании твиттера и тем самым поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.