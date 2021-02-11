С 15 февраля все, кто приезжает в Словакию, вынуждены будут отправиться на 14-дневный карантин, и это несмотря на то, что в стране практически все прошли тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По словам министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи, такие действия правительства обусловлены тем, что в соседней Австрии обнаружили заражение южноафриканским штаммом коронавируса.

Карантин не придется отбывать тем, кто ездит на работу, пересекая границу. Им необходимо иметь при себе только отрицательный тест на COVID-19.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине начнет действовать адаптивный карантин уже в этом месяце.

Также мы писали о том, что во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на британский.