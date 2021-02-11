Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует закрывать телеканал "Наш" вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Так он пообещал журналистов в Авдеевке, во время пресс-брифинга по итогам поездки на Донбасс, куда он отправился сегодня в сопровождении послов "большой семерки" в Украине.

На вопрос журналиста канала "Наш" о возможности введения санкций против этого СМИ Зеленский ответил: "Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их".

Ранее "Страна" разбирала резолюцию Европарламента по Украине, в которой прямо говорится о давлении государства на СМИ.

Также мы писали, что в марте Верховный суд рассмотрит иск о закрытии телеканалов.