В сети распространяют видео, что на трассу международного значения Киев-ЧОП сошла снежная лавина и перекрыла ее. Однако в местном Управлении ГСЧС такую информацию опровергли.

Об этом сообщает "Укринформ" в четверг, 11 февраля.

"Видео, которое распространяют в сети с якобы лавиной солнца на трассу Киев-Чоп - это фейк, к нам не поступало никаких сообщений о схода лавины на трассу, и при коммуникации с другими службами мы выяснили, что в них также не поступало сообщений о схода лавины на трассу", - рассказали спасатели.

В частности, в госслужбе считают, что по данному видео можно заключить, что оно было снято в Швейцарии.



Ранее "Страна" сообщала, что сильный снегопад парализовал трассу "Киев - Чоп". Движение по трассе в пределах Закарпатской области, пока не затруднено, однако трасса "Киев-Чоп" после Сколе загружена.

Напомним, что спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине на выходных. Они приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях ожидается прекращение движения автотранспорта.