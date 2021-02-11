В Министерстве здравоохранения Украины считают, что переболевшие Covid-19 могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после болезни.

В частности, такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) утвердил Минздрав.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Однако в НТГЭИ отметили, что по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного Covid-19 в анамнезе и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине.

Помимо этого эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины:

на шесть месяцев для лиц с острым течением Covid-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины;

на шесть месяцев для лиц, ранее получавших терапию антителами от Covid-19 или реконвалесцентную плазму.

Также относительно вакцинации против Covid-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком НТГЭИ рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

В это же время, вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против Covid-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения Covid-19.

В НТГЭИ не рекомендуют рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией, но женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Эксперты НТГЭИ рекомендуют проводить плановую вакцинацию против других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины. В случае, если вакцинация является препятствием для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот срок может быть сокращен до 14 дней.

Использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией эксперты рекомендуют в случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Также экспертами не рекомендуется проводить рутинное серологическое тестирование как перед, так и после прививки вакциной, такое тестирование может быть использовано, если его результаты представляют научный интерес.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разрешили лечить Covid-19 коктейлем из антител переболевших. При этом делать такую инъекцию можно в случае легкой и средней форме болезни, при высоком риске развития тяжелой формы Covid-19, взрослым и детям старше 12 лет, вес которых не менее 40 кг.

Также напомним, что в Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать переболевших Covid-19 украинцев. Тогда сообщали, что вакцинацию будут рекомендовать вне зависимости от того, болел человек или нет.