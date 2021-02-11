В 2019 году полиция Германии помешала выехать в Украину как минимум двенадцати правым экстремистам с немецкими паспортами. Об этом сказано в ответе кабинета министров ФРГ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Выдержки из документа 11 февраля привела еженедельная газета Die Zeit.

По данным издания, из стремившихся в Украину радикалов было несколько членов ультраправой группировки "Третий путь", созданной в 2013 году (название связано с тем, что ее члены подчеркивают свою оппозицию по отношению к коммунизму и капитализму).

Кроме того, федеральная полиция не допустила выезд в Украину ранее судимого неонациста из Тюрингии, пишет газета. Его имя не называется.

В январе прошлого года правительство ФРГ заявило, что располагает данными о единичных случаях контактов радикалов из Германии с правоэкстремистскими группировками Украины. При этом в немецком Кабмине тогда утверждали, что "до сих пор не было известно о деятельности, за которую предусматривалось бы уголовное преследование, или о действительном участии немецких граждан в боевых действиях в Украине".

Но в октябре прошлого года Берлин официально сообщил о двух немцах, которые были убиты в 2015 году во время конфликта на Донбассе.

Фракция Левой партии в запросе интересовалась организацией "Источник силы", которая предположительно была основана в 2018 году членами радикальной организации "Азов" и немецкими правыми экстремистами. Ее заявленной целью якобы является посредничество в организации отдыха в Германии, пишет Die Zeit. По информации газеты, штаб-квартира организации находится в саксонском городе Пирна - в здании, где располагается местное бюро правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии.

Ранее "Страна" приводила расследование Time о том, как "Азов" через Фейсбук вербует радикалов и обучает неонацистов со всего мира.

Мы также писали, что на Донбассе в рядах "Правого сектора" воевал гражданин США радикальных взглядов.