Британская компания Expanscape представила прототип ноутбука Aurora 7, который имеет сразу семь экранов.

Об этом говорится на сайте компании.

Устройство будет полезно для разработчиков, дизайнеров, а также биржевых трейдеров.

Компьютер оснащен процессором Intel i9 9900K с 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой серии NVIDIA GTX 1060, а также 2 ТБ памяти на жестком диске и дополнительным SSD-накопителем на 2,5 ТБ. Так как Aurora 7 на данном этапе является прототипом, ее корпус напечатан на 3D-принтере.

Изюминкой устройства является сложная мозаика экранов, которая включает в себя четыре 17,3-дюймовых ЖК-дисплея с разрешением 4K (3840 x 2160), а также три меньших 7-дюймовых экрана с разрешением 1920 x 1200 пикселей, один из которых находится в подставке для запястий рядом с тачпадом.

Вся эта сложная система складывается в одну компактную (на самом деле нет) конструкцию, которую можно положить в сумку и пойти с ним в кафе. Единственное, обладатель такого устройства должен быть в хорошей физической форме, ведь ему придется носить с собой почти 12 кг высоких технологий, толщиной в 11 см.

Есть еще один недостаток – этот монстр потребляет огромное количество энергии, так что будьте готовы, что ноутбук разрядится всего за час пользования на минимальных настройках и полчаса – на максимальных.

Стоит отметить, что Expanscape не только не сообщает цену Aurora 7, но и обяжет покупателя подписать документ о неразглашении цены. Однако не трудно догадаться, что стоимость такого аппарата будет высокой.

Ранее сообщалось, что компания LG запатентовала ноутбук, который можно свернуть в трубочку.

Также мы писали о том, как в Украину под видом автозапчастей пытались завезти смартфоны и ноутбуки на 100 млн грн.