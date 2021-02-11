Во многих немецких городах запрещено применять для посыпки дорог соль, поэтому коммунальным службам приходится креативить.

Об этом сообщает DW.

Так, в Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе и других городах соль можно использовать только в чрезвычайных ситуациях - например, если идет ледяной дождь. Она сильно вредит растениям у дорог: при непосредственном контакте она фактически выжигает их, подчеркивают в Федеральном ведомстве по охране окружающей среды. Из-за соли могут страдать и животные: она может вызвать воспаление лап.

Отмечается, что как экологическую альтернативу дорожной соли предлагают использовать бессолевой крошку. Обычно она состоит из песка или известняка и снижает опасность поскользнуться, при этом не вредя окружающей среде.

Иногда немецкие коммунальные службы креативно подходят к борьбе с гололедицей. Например, в Баварии на некоторых участках используют раствор, оставшийся от производства соленых огурцов.

"Это выгодно и власти, потому что огуречного рассола хватает на обработку примерно 1500 километров дорог, экономит около 700 килограммов соли. И компании-производителю - можно сэкономить на очистке отработанной воды. Пилотный проект запустили в прошлом году и, видимо, были им довольны: в этом году баварские дороги снова поливают огуречным рассолом", - сообщает издание.

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