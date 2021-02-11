На китайском международном новостном телеканале CGTN во время гала-концерта в честь китайского Нового года (празднуется 12 февраля) показали украинский танец гопак. Причем представили его как русский танец.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ChinaNews.

Гопак в новогоднем гала-шоу появился во время представлении серии танцевальных композиций народов мира. Его объявили как русский танец, после чего китайские танцоры в шароварах, заправленных в высокие сапоги, исполнили гопак на фоне изображения собора Василия Блаженного.

"Учитывая, что гала-шоу входит в книгу рекордов Гиннеса как представление, которое одномоментно смотрит самое большое количество зрителей, как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: гопак - это русский танец", - пишет Телеграм-канал.

Напомним, в конце января Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении специальных экономических санкций против китайских инвесторов, которые приобрели акции "Мотор Сичи".

"Страна" подробно анализировала, почему президент ввел санкции против китайских владельцев "Мотор Сичи" и как на них ответит Китай.