Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что спецслужба имеет достоверную информацию о планах ряда лиц совершить террористические акты на территории страны.

Об этом сообщил в ходе Всебелорусского народного собрания в четверг, 11 февраля.

"Мы располагаем достоверной информацией о намерении лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - заявил глава КГБ,

По его словам, белорусские правоохранительные органы и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан. Он предупредил, что КГБ будет действовать жестко в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение.



Ранее "Страна" сообщала, что в КГБ Беларуси нашли терроризм среди протестующих в стране. В частности, экстремистские действия протестующих в республике можно квалифицировать как акты терроризма.

Также напомним, что глава КГБ Беларуси заявил о подготовке страны к войне весной. По его словам, Беларусь в данный момент находится на "разломе" в геополитической борьбе и именно поэтому в стране настолько напряженная ситуация.