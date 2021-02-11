Байден остановил строительство стены на границе США с Мексикой
Президент США Джо Байден официально закрыл проект, предусматривающий строительство стены на границе между США и Мексикой.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Кроме того, новый президент отменил действующий с 2019 года режим чрезвычайной ситуации в пограничной местности.
"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - отметил Байден.
Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "расходование средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе".
Кроме того, президент попросил пересмотреть все средства, направленные на строительство стены с Мексикой.
Ранее "Страна" сообщала, что Байден приостановил принятое Трампом решение о выводе части войск из Германии.
Также мы писали о том, что Байден блокировал всю собственностью Мьянмы, расположенную на территории США.