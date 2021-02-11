Президент США Джо Байден официально закрыл проект, предусматривающий строительство стены на границе между США и Мексикой.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, новый президент отменил действующий с 2019 года режим чрезвычайной ситуации в пограничной местности.

"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - отметил Байден.

Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "расходование средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе".

Кроме того, президент попросил пересмотреть все средства, направленные на строительство стены с Мексикой.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден приостановил принятое Трампом решение о выводе части войск из Германии.

Также мы писали о том, что Байден блокировал всю собственностью Мьянмы, расположенную на территории США.