В Украине иммунитет от Covid-19 имеют не более 20% жителей страны и до формирования коллективного иммунитета далеко.

Об этом сообщают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть", - приводят в пресс-релизе слова руководителя Центра экономики здравоохранения Павла Ковтонюка.

Также, по его словам, Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы "вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с Covid-19".

В то же время по оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели Covid-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

"Наиболее критическая ситуация с распространением Covid-19 в Украине - в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области", - считают в школе экономики.

Также эксперты сообщили, что в Украине, по-прежнему, высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

"Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с Covid-19", - заявили в пресс-релизе.

Ранее "Страна" приводила, что, по данным сете лабораторий "Синэво", в Украине процент населения с сформировавшимся иммунитетом к коронавируса Covid-19 в среднем составляет 52%.

Также напомним, что в ВОЗ считают, что в 2021 году человечеству не удастся получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации. В частности, отдельные группы привитых людей в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества на планете в целом.