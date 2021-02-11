Кассационный административный суд в составе Верховного суда открыл производство по одному из исков, которым обжалуется указа президента Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов. Дело суд будет рассматривать 15 марта в 12:00.

Об этом сообщает сайт Верховного суда.

В пресс-службе суда напомнили ход событий с исками.

11 февраля Кассационный суд вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, оспаривающего указ президента от 2 февраля № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, предусмотренных статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 в 12 часов 00 мин", - говорится на сайте Верховного суда.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.

Это третий иск, поданный в Верховный суд в связи с введением санкций в отношении телеканалов.

Ранее Верховный суд отказал в рассмотрении одного иска, а по второму отвел время на устранение недочетов.

Как писала "Страна", 4 февраля стало известно, что указ Зеленского обжаловали в Верховном суде.

В тот же день появилось заявление оппозиционных телеканалов о том, что они не подавали исков в Верховный суд об обжаловании указа. А нардеп Ренат Кузьмин сказал, что иски поданы фейковым истцом, чтобы сделать невозможной победу настоящего - то есть телеканалов.