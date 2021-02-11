В четверг, 11 февраля, двум военнослужащим сообщено о подозрении в деле об уничтожении военного имущества в результате взрывов на артиллерийских складах в г. Сватово Луганской области в октябре 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.

В частности, подозрение выдвинуто в соответствии со статьей 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к службе, совершенное в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия).

Как стало известно в ходе следствия, военнослужащие подозреваются в нарушении управляющих документов и расположении подчиненных им подразделений в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово.

Помимо этого, они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на нормативно-установленных расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

"В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в г. Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесено более 18 млн грн имущественного вреда", - заявили в прокуратуре.

Напомним, что пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября на площади около 300х300 м. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате трагедии погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

Также "Страна" сообщала, что экс-командиру части под Мариуполем сообщили о подозрении после взрывов на артскладе, который произошел в сентябре 2017 года.