Пресс-служба Офиса президента опубликовала фотографии из рабочей поездки Владимира Зеленского с послами "Большой семерки" на Донбасс, которая состоялась 11 февраля.

Во время визита в Донецкую область президент посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил.

Вместе с Зеленским передовую посетили послы Франции в Украине Этьен де Понсен, Германии Анка Фельдгузен, Великобритании Мелинда Симмонс, Канады Лариса Галадза, Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

На Донбассе Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Также президент и послы почтили память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку. Они возложили цветы к монументу погибшим.

"Страна" сообщала о начале поездки Зеленского в зону проведения ООС.

Мы также писали, что в день его визита от пули снайпера погиб украинский военный.