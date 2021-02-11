Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании на американской территории собственности Мьянмы, где недавно произошел военный переворот. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы или изъяты. Ограничения касаются лиц, несущих ответственность за "подрыв демократических процессов и институтов, нарушение прав человека".

Под действие указа подпадают военные, чиновники правительства по состоянию на 2 февраля и члены их семей, которых определят Минфин и Госдепартамент США.



Ранее "Страна" писала о том, что устроившие переворот в Мьянме военные запретили в стране Twitter, Instagram и Facebook.

Также мы сообщали, что Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V".