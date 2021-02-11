Сегодня, 11 февраля, представители Чернобыльского заповедника стихами украинского поэта описали снимки заснеженных троп на территории ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

В частности, работники заповедника добавили к фотоснимку заснеженного заповедника строки из стихотворения "Ранний снег" украинского поэта и писателя Олекса Слисаренко.

"О, який розмах, розбіг! Білий сніг, ранній сніг!

Жовтий килим, шитий білим, на зів'ялих травах ліг.

Сплять у білій ніжній вовні легкі шепоти дібровні,

Срібномовні, тихокрилі, невимовні, як і сни.

Пелехата біла тиша ніжно, ніжно їх колише.

І не лИше – срібнорухи заворожує лісні…", - цитируют строки поэта представители заповедника.

Отметим, что Олекса Слисаренко - украинский писатель, который выступил со своими первыми стихами в 1910 г. В Киеве он примыкал к группам украинских символистов "Белая Студия" и "Музагет" (1919 г.). Выпустил несколько сборников стихов и более 20 книг остросюжетных, написанных по образцу английских и американских, новелл, рассказов, повестей и романов уголовно-приключенческого жанра.



Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018



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