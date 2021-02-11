Совет Безопасности ООН 11 февраля провел заседание по случаю шестой годовщины подписания Минских соглашений.

Во время заседания спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.

Видеотрансляция мероприятия велась на Ютьюб-канале ООН.

"К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик. Поэтому мы приветствуем активную работу политических советников стран "нормандского формата" по выходу из этого тупика", - сказала Грау.

Ранее "Страна" сообщала о начале заседания Совбеза в формате видеоконференции. Украину на нем представил Леонид Кравчук.

Мы также писали, что на мероприятии прозвучал призыв открыть новые пункты пропуска на границе с неподконтрольными территориями Донбасса.