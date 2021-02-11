В Украину из Объединенных Арабских Эмиратов через Международный аэропорт "Борисполь" пытались ввезти рекордную для аэропорта партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Правоохранителями в ходе спецоперации в рамках уголовного производства по фактам контрабанды подакцизных товаров и злоупотребление служебным положением изъята партия сигарет общей стоимостью почти 10 миллионов гривен и весом более 10 тонн.

"По данным следствия, более 10 тонн табачных изделий контрабандой было ввезено в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов через Международный аэропорт "Борисполь" под видом потребительских товаров и тщательно скрыто от таможенного контроля", - говорится в пресс-центре.

В данный момент проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры для установления других соучастников преступления. Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

"Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, представителями таможенного поста "Аэропорт Борисполь" Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины", - добавили в прокуратуре.



Ранее "Страна" сообщала, что на границе с Беларусью пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет. На данный момент продолжаются мероприятия по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также напомним, что под Одессой задержали четверых украинцев, которые пытались сбежать от пограничников с 7,5 тыс. пачек сигарет. В частности, нарушители в картонных коробках переносили груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора.