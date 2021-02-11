Президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в Донецкую область 11 февраля заявил, что пошаговый разбор последовательности выполнения Минских соглашений приблизит встречу лидеров Нормандской четвёрки - Украины, Германии, Франции и России.

Слова главы государства приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"К "Минску" мое отношение очень простое. Его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки", - заявил Зеленский.

По его словам, "уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения "Минска" и отправлена всем сторонам".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что в день визита президента на Донбасс от пули снайпера погиб украинский военный.

Между тем в Совбезе ООН сегодня обсуждали выполнение Минских соглашений в связи с шестой годовщиной их заключения.