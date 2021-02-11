Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении женщине, которая незаконно завладела криптовалютой биткоин общей суммой на три миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоины) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

Правоохранители в ходе расследования установили, что подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалюта, не имея целью его выполнять.

"Злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ему виртуальных активов. В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемым дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление.", - говорят в прокуратуре.

Но, как сообщили в пресс-центре, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалюта и обесценением всех вкладов.

"Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 111 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. За содеянное злоумышленницы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Ранее "Страна" сообщала, что на Шулявке провели следственный эксперимент по делу о биткоиновых террористах. Преступники требовали 500 тысяч долларов биткоинами, в противном случае они грозили взрывать бомбы в Киеве.

Также напомним, что в Одесской области налетчики украли ящик с деньгами благотворительного фонда. В этот же день правоохранителям удалось найти предполагаемого похитителя.