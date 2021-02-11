Ди Карло упомянула об ухудшении ситуации на Донбассе в условиях пандемии. Скриншот из видео

Совет Безопасности ООН 11 февраля провел заседание по случаю шестилетия подписания Минских соглашений. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала открыть в Украине дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения.

Трансляция заседания, прошедшего в формате видеоконференции, велась на Ютьюб-канале ООН.

"Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить безопасность и открытие дополнительных пунктов ее пересечения", - сказала Ди Карло.

Ди Карло также добавила, что пандемия коронавируса усугубила и без того сложные социально-экономические условия, в которых живут гражданские лица в зоне конфликта. Помимо этого, ограничения затруднили доступ представителей ООН к региону, а также ухудшили ситуацию с лекарствами, медицинским оборудованием и медперсоналом.

По данным организации, более 3,4 млн человек в зоне конфликта на юго-востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи, из них более половины - женщины.

Ранее "Страна" сообщала о начале заседания Совбеза ООН, на котором Украину представил Леонид Кравчук.

О проведении этого мероприятия к шестилетию Минских соглашений стало известно еще 1 февраля.

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