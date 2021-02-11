Совет Безопасности ООН 11 февраля провел заседание по случаю шестилетия подписания Минских соглашений. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала открыть в Украине дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения.

Трансляция заседания, прошедшего в формате видеоконференции, велась на Ютьюб-канале ООН.

"Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить безопасность и открытие дополнительных пунктов ее пересечения", - сказала Ди Карло.

Ди Карло также добавила, что пандемия коронавируса усугубила и без того сложные социально-экономические условия, в которых живут гражданские лица в зоне конфликта. Помимо этого, ограничения затруднили доступ представителей ООН к региону, а также ухудшили ситуацию с лекарствами, медицинским оборудованием и медперсоналом.

По данным организации, более 3,4 млн человек в зоне конфликта на юго-востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи, из них более половины - женщины.

Ранее "Страна" сообщала о начале заседания Совбеза ООН, на котором Украину представил Леонид Кравчук.

О проведении этого мероприятия к шестилетию Минских соглашений стало известно еще 1 февраля.