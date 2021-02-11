В четверг, 11 февраля, регулятор Китая объявил, что телеканалу BBC World News запрещено вещать на территории КНР. Причиной стали нарушения принципа достоверности и непредвзятости.

Об этом сообщает CGTN.

Так, национальное управление по радио и телевидению (NRTA) заявило, что телеканал нарушил правила управления радио и телевидением и управления зарубежными спутниковыми телеканалами в своих репортажах, связанных с Китаем.

"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве зарубежного канала, BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории Китая. NRTA не примет заявку на вещание канала на новый год", - цитирует издание заявление регулятора.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввёл решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В том числе речь шла и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

Какими могут быть последствия закрытия телеканалов подробно разбиралась "Страна".