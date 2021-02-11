Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля выступил с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Во время выступления его голос осип, а затем главу государства одолел кашель.

Видео инцидента опубликовали пользователи Ютьюб.

Кашель подступил, когда Лукашенко презентовал стратегию развития страны на ближайшие пять лет. Президент был вынужден прерваться и откашляться в сторону от микрофона. В зале повисла напряженная тишина.

"Эта зараза опять ко мне пришла. Извините, третий день уже", - пошутил президент, после чего продолжил кашлять. А зал в это время неожиданно зааплодировал.

Политик продолжил речь, но было слышно, что его голос сорван кашлем.

Как писала "Страна", в июле прошлого года у Лукашенко был положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь прошла бессимптомно.

Мы также приводили его заявление, что он скептически относится к вакцинам от коронавируса.