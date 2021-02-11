Сегодня, 11 февраля, во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также подчеркнул необходимость режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - говорит президент.

В ходе своей речи президент рассказал, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

"В последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе", - заявил Зеленский.

Послы иностранных государств, согласно предоставленной информации, также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Отметим, что памятный знак украинским военным, которые погибли в боях, защищая Авдеевку, установили в сентябре 2017 года по инициативе командования 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мемориал имеет вид креста, рядом с которым установили подбитую в боях военную технику и осколки снарядов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства посетит прифронтовую зону вместе с послами стран "Большой семерки".

Также напомним, что в день визита Зеленского и послов G7 на Донбасс от пули снайпера погиб украинский военный. Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.