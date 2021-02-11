Совет Безопасности ООН в четверг, 11 февраля, начал заседание в формате видеоконференции в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Заседание стартовало в 10:00 по времени в Вашингтоне (16:00 по Киеву).

Трансляция мероприятия ведется на Ютьюб-канале ООН.

Украину на заседании должен представить глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. От российской стороны уже выступил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Украинская сторона собирается дать свою оценку состоянию выполнения Минских договоренностей. Также Украина ожидает соответствующей поддержки позиции со стороны международных партнеров.

О том, что Совбез ООН к шестилетию Минских соглашений проанализирует, как они выполняются, стало известно еще 1 февраля.

Ранее "Страна" приводила полный текст Минских соглашений.