Первой самой распространенной причиной смерти в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, а второй - рак. В 2019 году новообразования стали причиной смерти более 10 млн человек и в общем составили 17,83% от общего количества смертей в мире.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ на своей странице в Facebook.

"В Украине новообразования входят в основные 5 причин смерти украинцев и являются вторыми крупнейшими убийцами граждан Украины. В национальном масштабе с 1990 года смертность от новообразований снизилась с 115 971 (18.6%) от общего количества смертей в 99 217 (14.1%) в 2019 году", - рассказали в ЦОЗ.

При этом рак трахеи, бронхов и легких в большинстве случаев становится причиной смерти мужчин - 14174 случая, тогда как рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин и стало причиной 8472 смерти.

Основные факторы риска среди населения, приводят к преждевременной смерти от рака:

табачный дым,

употребление алкоголя,

высокий индекс массы тела,

плохое питание,

высокий уровень глюкозы,

незащищенный секс,

производственные риски,

загрязненный воздух,

другие производственные риски,

употребление наркотиков.

Ранее мы сообщали, что в МОЗ рассказали украинкам, как вовремя выявить рак шейки матки, а также о том, что в Минздраве объяснили, как распознать и лечить рак груди.

Ранее стало известно, что медики дали украинцам 12 советов, как свести к минимуму риск заболеть раком.