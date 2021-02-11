Европарламент принял резолюцию по Донбассу. Документ призывает Евросоюз к более активному участию в урегулировании на востоке Украины и добиваться ввода туда миротворцев ООН. Также ЕС нужно быть готовым к ужесточению санкций против России. Об этом пишет DW.

Евродепутаты заявили, что санкции в отношении России должны оставаться в силе, пока минские соглашения не будут целиком выполнены, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена в ее международно признанных границах. В то же время ЕС следует быть готовым усилить санкции, если этого будет требовать ситуация, сказано в докладе.

Европарламент указал на важность создания новых участков разведения сил в Донбассе, а также открытия новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения. В то же время в докладе подчеркивается, что "условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации".

По мнению евродепутатов, когда ситуация позволит, ЕС должен предложить гражданскую миссию для Донбасса, которая бы помогала в разминировании, подготовке местных выборов и обеспечении доступа для гуманитарных организаций.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что говорится в резолюции Европарламента по Украине.

Также мы сообщали, что Европарламент призвал Украину запретить скандальный сайт "Миротворец".