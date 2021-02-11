Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложили завести уголовное дело на режиссера Никиту Михалкова.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

В частности, глава Минкульта считает, что отдельных российских деятелей культуры необходимо подвергнуть уголовному преследованию и одновременно запретить распространение их произведений на территории страны. К упомянутой категории он причислил актера театра и кино Михаила Пореченкова и режиссера Никиту Михалкова.

"Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", - говорит Ткаченко. Позже он отметил, что запрещать нужно распространение лишь некоторых произведений.

В своем интервью в качестве примера он привел киноленту "Полеты во сне и наяву" режиссера Романа Балаяна. В картине снимались актеры, которым в данный момент запрещен въезд на территорию Украины, из-за чего его не могут посмотреть граждане страны.

"Точнее, могут, но в интернете", - рассказал министр.

Он также указал на то, что подобными решениями людей провоцируют заниматься цифровым пиратством.

Ранее "Страна" сообщала, что в черный список Минкульта внесли музыкантов "Хора Турецкого" и актеров из фильма о Крыме. Помимо этого все они попали на скандальный сайт "Миротворец".

Также напомним, что солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину на три года из-за посещения Крыма. Пограничники накануне остановили солиста белорусской группы в аэропорту "Борисполь".