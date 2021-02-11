Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, чьи вакцины от COVID-19 рекомендовала ВОЗ несмотря на низкую эффективность, рассчитывает за шесть-девять месяцев разработать следующее поколение вакцин. Они будут действенными против новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ведущего исследователя и вице-президента компании Мене Пангалоса.

"Работа над вариантами вакцин началась не сегодня, она стартовала недели и месяцы назад, как только были идентифицированы новые типы вируса. И в том, что касается следующего поколения вакцин против новых типов вируса, мы нацелены на клинические испытания весной", - сказал Пангалос.

Он добавил, что новые препараты могут быть доступны уже к осени 2021 года.

Издание The Guardian напомнило, что хотя вакцина AstraZeneca показала эффективность против британского штамма коронавируса. Газета также написала, что этот препарат считается особенно важным для бедных стран, потому что его производитель, в отличие от конкурентов из фирмы Pfizer, согласился продавать его по себестоимости. Также условия его хранения не включают низкие температуры, что упрощает процесс доставки.

В компании заявили, что в мире в месяц производится 100 млн доз вакцины, а к апрелю ожидается рост ежемесячных объемов производства до 200 млн доз. Предположительно, в первую половину 2021 года посредством программы Всемирной организации здравоохранения COVAX 145 странам мира могут быть доступны 336 млн доз препарата.

Сейчас вакцину от AstraZeneca одобрили надзорные органы четверти стран мира.

Между тем от этого препарата отказались в ЮАР, так как он не защищает от штамма коронавируса, обнаруженного в этой стране.

Также вакцину признали неэффективной в Польше у пожилых людей и продадут ее остатки в Украину.