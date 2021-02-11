В сессионном зале Киевского горсовета с потолка полилась вода из-за прохудившейся крыши. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Киевсовета Леонид Емец и опубликовал фото, свидетельствующие о бедствии.

"Потолок подтекает...", - такой подписью депутат сопроводил обнародованные фото.

Судя по снимкам, протечка произошла около системы освещения, установленной при вентиляции возле входа в сессионный зал. Для сбора капающей с потолка воды поставили ведро.

Как объяснил в комментарии к посту управляющий делами секретариата в Киевском горсовете Игорь Хацевич, крыша протекает давно из-за специфической конструкции.

"Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но из-за выборов в 2019 и 2020 годах и карантина он, к сожалению, так и не начал реализовываться. На это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", – написал Хацевич.

Ранее "Страна" писала о том, что у Кличко предупредили киевлян о падении сосулек с крыш домов столицы.

Также мы сообщали, что в Запорожье из-за снегопада обвалилась крыша в работающем цеху ферросплавного завода.