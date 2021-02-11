Гривня укрепилась по отношению к доллару. Фото: "Страна"

В четверг, 11 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке  укрепился до 27,7700 грн/$1 с 27,8825 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,76-27,78 грн/$1.

В тоже время, согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,87 грн/$1 с 27,76 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 12 февраля – до 27,8384 грн/$1 с 27,7665 грн/$1 накануне.

Официальные курсы Национального банка Украины на 12 февраля:

  • BYN 1 белорусский рубль 10,7997
  • USD 1 доллар США 27,8384
  • EUR 1 ЕВРО 33,8111
  • JPY 10 японских йен 2,6599
  • PLN 1 польский злотый 7,5164
  • CAD 1 канадский доллар 21,9867
  • ILS 1 новый израильский шекель 8,5564
  • NZD 1 новозеландский доллар 20,1787
  • RUB 10 российских рублей 3,7843
  • RON 1 румынский лей 6,9358
  • ITRY 1 турецкая лира 3,9694
  • GBP 1 фунт стерлингов 38,5297
  • CZK 1 чешская крона 1,312
  • SEK 1 шведская крона 3,3541
  • CHF 1 швейцарский франк 31,2949
  • CNY 1 китайский юань женьминьби 4,3107

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 февраля составил 560,65 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $491,28 млн.

Напомним, 10 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 18,5 копеек, и межбанк вышел на 27,88-27,90 грн/$. Что будет с курсом дальше подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Минэкономи спрогнозировали, какой курс доллара будет в Украине к 2024 году.

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