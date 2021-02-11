На межбанке Украины гривня укрепилась на 11 копеек по отношению к доллару
В четверг, 11 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,7700 грн/$1 с 27,8825 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,76-27,78 грн/$1.
В тоже время, согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,87 грн/$1 с 27,76 грн/$1 в среду.
Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 12 февраля – до 27,8384 грн/$1 с 27,7665 грн/$1 накануне.
Официальные курсы Национального банка Украины на 12 февраля:
- BYN 1 белорусский рубль 10,7997
- USD 1 доллар США 27,8384
- EUR 1 ЕВРО 33,8111
- JPY 10 японских йен 2,6599
- PLN 1 польский злотый 7,5164
- CAD 1 канадский доллар 21,9867
- ILS 1 новый израильский шекель 8,5564
- NZD 1 новозеландский доллар 20,1787
- RUB 10 российских рублей 3,7843
- RON 1 румынский лей 6,9358
- ITRY 1 турецкая лира 3,9694
- GBP 1 фунт стерлингов 38,5297
- CZK 1 чешская крона 1,312
- SEK 1 шведская крона 3,3541
- CHF 1 швейцарский франк 31,2949
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4,3107
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 февраля составил 560,65 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $491,28 млн.
Напомним, 10 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 18,5 копеек, и межбанк вышел на 27,88-27,90 грн/$. Что будет с курсом дальше подробно разбиралась "Страна".
Также сообщалось, что в Минэкономи спрогнозировали, какой курс доллара будет в Украине к 2024 году.