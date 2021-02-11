В четверг, 11 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,7700 грн/$1 с 27,8825 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,76-27,78 грн/$1.

В тоже время, согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,87 грн/$1 с 27,76 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 12 февраля – до 27,8384 грн/$1 с 27,7665 грн/$1 накануне.

Официальные курсы Национального банка Украины на 12 февраля:

BYN 1 белорусский рубль 10,7997

USD 1 доллар США 27,8384

EUR 1 ЕВРО 33,8111

JPY 10 японских йен 2,6599

PLN 1 польский злотый 7,5164

CAD 1 канадский доллар 21,9867

ILS 1 новый израильский шекель 8,5564

NZD 1 новозеландский доллар 20,1787

RUB 10 российских рублей 3,7843

RON 1 румынский лей 6,9358

ITRY 1 турецкая лира 3,9694

GBP 1 фунт стерлингов 38,5297

CZK 1 чешская крона 1,312

SEK 1 шведская крона 3,3541

CHF 1 швейцарский франк 31,2949

CNY 1 китайский юань женьминьби 4,3107

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 февраля составил 560,65 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $491,28 млн.

Напомним, 10 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 18,5 копеек, и межбанк вышел на 27,88-27,90 грн/$. Что будет с курсом дальше подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Минэкономи спрогнозировали, какой курс доллара будет в Украине к 2024 году.