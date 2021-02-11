В "Укравтодоре" обновили информацию касательно дорог, на которых на данный момент ограничено движение из-за непогоды.

Так, в Житомирской области ограничено движение на:

М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

В Ивано-Франковской области:

Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов на участке Рогатин - граница Львовской области.

В Закарпатской области:

М-06 Киев - Чоп (в сторону Киева), км 702+000 – км 774+000.

В Тернопольской области:

ограничение движения грузовиков - М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская км 0+000 - км 40+338; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 78+252 - км 193+209; М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 237+754 - км 446+641.

В Черкасской области:

М-05 Киев - Одесса, км 143+009 - км 237+089; Н-01 Киев – Знаменка, км 123+687- км 242+004; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.

В Черниговской области:

(ограничение в сторону Киева) М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи (от границы с Киевской областью до КПП "Новые Ярыловичи") и Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области:

для грузовиков закрыты М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп, М-07 Киев - Ковель - Ягодин, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Полтавской области:

для грузовиков закрыты М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 126+528 - км 336+657, км 340+698 - км 395+873) и Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 168+695 - км 246+144, км 160+710 - км 276+376).

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается снег и сильные морозы.

Ранее мы писали о том, как прошел третий день снежного коллапса в Украине.