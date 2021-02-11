В четверг, 11 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов. Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 17:47 КСК в четверг составляет $61,38 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) $58,51 за баррель, что на $0,17 (0,29%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, фьючерсы на WTI выросли с начала года на 11,8%, Brent - примерно на 11%. Рост рынка связан с оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывают ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

"С учетом многочисленных ограничений американский нефтяной рынок в целом находится в хорошем состоянии, - пишут аналитики Commerzbank. - Однако, по нашему мнению, факторы, благоприятствующие росту цен, уже достаточно отражены в сегодняшних высоких ценах, и это означает, что даже в результате небольшого повышения восприятия рисков среди инвесторов цены на нефть вновь окажутся под давлением".

В январе участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ исполнили свои обязательства более чем на 100%.

"Участники ОПЕК+ уменьшили объем сокращения поставок примерно на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, что помогло повысить уровень соблюдения требований до 103%, самого высокого уровня с июня", - говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны ОПЕК исполняли сделку на 108%, не-ОПЕК - на 94%.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.

В то же время МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении эксперту, который содействовал выведению из госсобственности части нефтепровода.

Также сообщалось, что под Сумами банда качала нефть из государственного нефтепровода, чтобы гнать бензин и соляру.