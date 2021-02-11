В пятницу, 12 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей - снег и метели. Ближайшей ночью в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют значительный снег. В восточных и юго-восточных областях- дождь с переходом в мокрый снег при плюсовой температуре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (кроме юго-востока).

Температура воздуха ночью в западных регионах - до 10-12 градусов мороза, в Карпатах - до -20; в северных областях от 2 до 11 градусов ниже ноля; на юге и в центре Украины от -2 до -8. На востоке и юго-востоке будет держаться плюсовая температура - до +2-7.

В дневные часына западе -10-12 градусов, на севере до -4-11, в центре и на юге -5-9 градусов, а на востоке и юго-востоке - до +2-7 градусов.



