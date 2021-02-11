Экс-сотрудник Министерства внутренних дел Алексей Мишуров, проходивший следователем по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил свое увольнение из органов после суда над актером.

Об этом он сообщил в интервью "Московскому комсомольцу".

Сам следователь заявил, что он добровольно ушел на пенсию после 24 лет выслуги.

"Просто наступило то время, когда я понял, что хочу уйти. Для справки вам, уволился я после приговора. Сам", - рассказал Мишуров.

По его словам, дело Ефремова было громким, но несложным. "Сомнений в том, что приговор будет обвинительным, ни у кого из нас, кто видел материалы, не было", - говорит экс-сотрудник МВД.

В свою очередь, никто из четырех адвокатов не мешал его работе и не превращал расследование в фарс. Сам актер также показался бывшему следователю "нормальным мужиком без звездной болезни".

Напомним, что 8 сентября суд Москвы вынес приговор актеру театра и кино 56-летнему Михаилу Ефремову. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек - Сергей Захаров. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Также "Страна" сообщала, что Ефремов рассказал о трудовых буднях в колонии. На вопрос, чем он занят и трудоустроен ли уже, Ефремов ответил с юмором. "Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", - сказал он.