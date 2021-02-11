На днях на сайте Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) появилось дополнение к декларации народного депутата Петра Порошенко. Лидер "Европейской солидарности" указал, что осуществил покупку движимого имущества 26 января этого года.

При этом Порошенко уточнил, что потратился на подарок. Судя по всему, речь идет об автомобиле стоимостью 2 707 500 гривен (то есть около 100 000 долларов). Для кого такой дорогой презент Порошенко не афиширует.

Отметим, что нардеп регулярно отчитывается о солидных финансовых затратах. Он делает это чаще своих коллег по парламенту. Как уже сообщала "Страна", в сентябре прошлого года он выплатил почти 140 000 грн на охранные услуги. Помимо этого, Порошенко задекларировал, что потратил более 3,5 миллионов гривен на свой летний отпуск в Турции.

Интересно, что новогодние каникулы на Галапагосах не отображены в финансовой отчетности депутата.

Напомним, ранее "Страна" писала, что глава Госмиграционной службы полетел на сафари в Африку с "Настей из Уханя".