Сегодня, 11 февраля, накануне шестилетия подписания минских соглашений по инициативе России было организовано заседание Совета безопасности ООН.

Приводим основные заявления сторон как Минского, так и Нормандского форматов - а также стран, так или иначе вовлеченных в процесс. И публикуем выводы по поводу сказанного.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

С начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ.

Хайди Грау, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине и в контактной группе:

По обмену "всех на всех" переговоры замедлились. Участники обвиняют друг друга. Надеюсь, в этом году мы сможем продвинуться по этому вопросу. КПП закрыты.

В последние дни наблюдается тревожная тенденция - нарушается перемирие. Замедлилось разминирование. Найдены 18 участков, который нуждаются в этом этом. Вызывает обеспокоенность, что прогресс по гуманитарным вопросам и безопасности не достигается по политическим соображениям.

Переговоры в контактной группе по-прежнему находятся в тупике. Я рада, что подключились политические советники.

В дальнейшем будет сложно будет сохранять перемирие, если по-прежнему не будет подвижек на гуманитарном и политическом фронте.

Халит Чевик, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ:

С августа по октябрь прошлого года число обстрелов уменьшилось. Но с ноября обстрелы увеличиваются. По обе стороны роются траншеи и увеличивается вооружение.

Стороны не смогли договориться о создании координационного механизма. Обсуждение в рабочей группе по этому вопросу зашли в тупик. Несмотря на единогласные призывы, стороны не ликвидировали нарушения, зафиксированные СММ.

КПВВ Золотое и Счастье, несмотря на договоренности, до сих пор не функционируют. С марта по декабрь число пересечений сократилось на 92% по сравнению с предыдущим годом. Всего 903 пресечения. Это разрывает связи людей в перспективе.

Вызывает беспокойство ситуация возле фильтровальной станции. СММ фиксирует там обстрелы ежедневно.

Василий Небензя, постпред России в ООН:

Жители Донбасса уже не чувствуют связи с Украиной. Обстрелы усилились.

Совет Безопасности шесть лет назад с таким трудом утвердил Минские договоренности. Предполагалось, что ТКГ станет главным инструментом урегулирования. Наши стремления привлечь Украину к выполнению комплекса мер Киев преподносят как российскую пропаганду. К сожалению, уверен, что подобные обвинения мы тоже услышим сегодня. Как и мантру о том, что минские соглашения не выполняет Россия.

Попрошу прямо, не уклоняясь, ответить на вопросы о выполнении Украиной комплекса мер. Как Украина обеспечила помилование? Как восстановила пенсионную систему? Проведена ли конституционную реформу? Принято ли постоянное законодательство об особом статусе? Заодно расскажите нам, внедрена ли формула Штайнмайера?

Хотелось бы получить комментарий по поводу последнего законопроекта по интеграции Донбасса. Там мыслят стратегически - на целые на 25 лет, как на протяжении этого периода продолжать нарушать договоренности, идет речь о каких-то временных администрациях.

Руководство Украины даже не скрывает, что хочет изменить минские договорённости. Президент Зеленский в декабре заявил, что минские договоренности нужны для сохранения санкций против России. Господин Резников заявил в январе, что Киев будет добиваться переформатирования договорённостей.

Вместо выполнения договоренностей мы слышим сказки о российской агрессии, на которую Киев списывает все. Хотя она не доказана. Нам сегодня было бы неплохо послушать представителей Донбасса, которые являются сторонами урегулирования. А кто потакает Украине, тот не может называться посредником. Вы - соучастники преступлений против жителей Донбасса (адресуется, видимо, к Франции и Германии - Ред.).

Мы видим только заинтересованность Украины в территории. Пример тому - внедрение языкового закона. Еще одно подтверждение - закрытие сразу трех оппозиционных каналов, хотя Зеленский клялся такого не делать. Это вызвало бурю эмоций у общественности, а западные партеры поддержали. А законопроект об интернировании? А невозможность обновить паспорта жителями Донбасса? Все это лишает людей мотивации вернуться в Украину. Я уже не говорю о героизации пособников нацистов.

Украине надо не размениваться на политические игры, а заниматься вопросами национальных меньшинств и свободой СМИ - так, как это было в домайданное время. А также входить в плотное взаимодействие с представителями Донецка и Луганска.

Франсуа Делатр, постпред Франции при ООН:

Мы не можем мириться с продолжением войны. Вот почему Франция с Германией полностью мобилизованы в рамках нормандского формата. Мы приветствуем те достижения, которые были достигнуты после нормандского саммита в Париже.

Мы сожалеем, что сейчас увеличивается нарушение перемирия. Мы осуждаем препятствие мандату миссии ОБСЕ.

Нужна ли напомнить, что Россия ответственна за этот конфликт? Россия взяла на себя обязательства после Минских соглашений. Мы призываем Россию выполнять обязательства и оказывать влияние на представителей Донбасса, которое она имеет.

Франция совместно с Германией будут продолжать работать до тех пор, пока не будет полностью восстановлен суверенитет Украины.

Представитель США:

Россия оккупировала Донбасс. Действия России привели к гибели более 12 тысяч граждан. Россия продолжает дестабилизировать ситуацию и ложно выставляет себя посредником, хотя на самом деле является подстрекателем.

Мы никогда не признаем аннексию. Санкции будут сохраняться. Урегулирование конфликта на Донбассе должно быть дипломатическим.

Россия и их марионетки используют пандемию, чтобы ограничить гуманитарную миссию. Мы призываем Россию вывести войска и выполнить все обязательства, взятые с подписанием Минских соглашений.

Представитель Великобритании:

Существенное прекращение насилия отрадно, но ситуация является нестабильной. Россия продолжает помогать сторонникам, которые блокируют новые КПП на линии разграничения.

Россия заявляет, что не является стороной конфликта, но она его подпитывает. Напоминаем России о ее обязательствах, она должна прекратить поддерживать незаконные вооруженные формирования.

Цель России - подорвать территориальную целостность Украины. Призываем Россию проявить ту же политическую волю, что и Украина. Народ Украины заслужил мир. Мы привлечем Россию к ответственности за это.

Леонид Кравчук, представитель Украины в ТКГ:

Кремль не принял решение окончательно положить конец конфликту и агрессия продолжается.

Моя задача сегодня представить информацию о выполнении Минских договоренностей. Украина предпринимает практические шаги для урегулирования конфликта, преодолевая противодействие России в процессе переговоров. Многие из этих шагов были бы невозможны без поддержки наших партнеров, в том числе ООН.

Нам удалось договориться о завершении разведения сил на трех пилотных участках. Мы инициировали еще четыре новых участка.

Украина инициировала постоянный формат консультаций трехсторонней группы после начала пандемии ковида. Мы знаем, что ситуация с Covid-19 на оккупированных территориях очень тяжелая.

Украина продлила еще на год, до 31 декабря 2021 действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

В декабре 2019 года и в апреле 2020 года мы договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц и смогли вернуть из плена многих наших соотечественников.

Украина одобрила рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности. Российская сторона отказывается завершить работу по разминированию и по четырем новым участкам разведения сил и средств.

10 ноября 2020 года были открыты два новых пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье. В первые дни работа КПП была прервана представителями российской оккупационной администрации.

Это перечисление лишь основных шагов, которые свидетельствуют об усилиях Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на эти шаги. Число нарушений режима прекращения огня возросло, что повлекло новые потери среди украинских военнослужащих.

Обструкция и лавирование становится нормой российской делегации в ТКГ.

Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донбасса, а также Крым в свой крупный форпост. Россия продолжает выдавать свои паспорта гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком" советским правительством был проведен радиоактивный взрыв. В результате была образована полость, из которой откачивали воду, чтобы реакция не попала в грунтовые воды. Оккупационная администрация прекратила откачку и радиация проникает.

Нам необходимо стратегически взглянуть на будущее Донбасса. Я готов к ежедневному взаимодействию. Надеюсь реинтеграция скоро наступит.

Представитель Германии:

Будапештский меморандум говорит, что Россия высказала приверженность суверенитету Украины, но через 20 лет Россия вторглась в Крым и на восток Украины, хотя Россия преподнесла это как восстание.

Игорь Гиркин, который в июле 2014 года провозгласил победу, думая, что сбил украинский самолет, а не малазийский боинг МН-17, находится в России, а не в суде в Гааге.

России нужно поставить задачу открыть КПВВ Золотое и Счастье вместо того, чтобы рассказывать небылицы. Нужно прекратить выдачу российских паспортов в массовом порядке. Это противоречит минским соглашениям и международному праву.

То, как ведет себя Россия, это попрание международного права, гуманитарного права. Это мы видим и в Сирии, и в Ливии, в отравлении Скрипалей.

Василий Небензя:

Упоминания России, как стороны минских договоренностей, не существует. Россия не брала обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть населения Украины оставаться в ее составе против воли. Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей территории.

Леонид Макарович много говорил об усилиях Украины по выполнению договоренностей. Он упомянул, что Украина представила некую дорожную кату по выполнению минских соглашений, но забыл упомянуть, что она на 3/4 не соответствует минским соглашениям.

Леонид Макарович, вы упомянули что Украина готова разминировать, упомянув, что Россия отказывается разминировать на своей территории. Россия участвует в разминировании во многих странах и мы готовы пойти на помощь, если украинские власти попросят, но мы не можем разминировать на территории, где мы не присутствуем.

Выводы

Как видим, позиции сторон полярны и точек соприкосновения не имеют. Но это не новость.

Новость в том, что страны ЕС из Нормандского формата - Германия и Франция - в этот раз крайне резко высказывались в отношении России и "республик". Хотя обычно на таких площадках они пытались соблюдать хотя бы внешнюю объективность. И призывать к выполнению соглашений обе стороны.

Украина наверняка запишет это себе в актив. Но радоваться на самом деле нечему: негатив от европейцев имеет причиной ужесточение позиции Москвы по Донбассу. И шире - рост разногласий России с Западом по Украине.

Что, мягко говоря, не приближает ни мира, ни реинтеграции потерянных территорий. И даже наоборот - прямо сейчас начинается новое военное обострение на линии разграничения. О чем, кстати, официально заявила ОБСЕ на заседании Совбеза.

Но чем вызван этот рост разногласий? Почему риторика ранее сдержанных Германии и Франции стала мега-критической в адрес России?

1. Судя по всему, Западу не удалось "продать" России кейс "миротворца Зеленского", которому, как предполагалось, Москва пойдет на серьезные уступки, отказавшись от ряда ключевых позиций Минска-2: в частности, особого статуса Донбасса в Конституции, выборов до возврата границы и других.

Но Зеленский на ответные уступки для России идти не стал - с огромным скрипом выполняя даже самые простые обязательства вроде разведения войск или создания Консультативного совета (так и не созданного, к слову). Да и за пределами Донбасса тоже: продолжил украинизацию, националистическую политику, в стране продолжают свой беспредел радикалы.

Очевидно, что в такую Украину Москва Донбасс возвращать не будет.

А фактор Байдена заставил Украину в последнее время резко усилить "порошенкизацию" внутренней политики, даже превзойдя ее.

Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала, остальные не-промайдановские медиа начали кошмарить националисты. Сейчас Офис президента пытается доказать, что Зеленский более антироссийский политик, чем Петр Порошенко. Что, разумеется, не может благотворно влиять на отношения с Москвой.

2. У Европы сейчас "свои терки" с Россией по поводу Навального, а ранее - и поддержки Беларуси, где Евросоюзу из-за позиции Кремля не удалось сместить с должности президента Лукашенко.

Эти моменты серьезно за последнее время очень серьезно охладили отношения Москвы с Берлином, Парижем и Брюсселем.

Так, недавно Россия выслала европейских дипломатов, которые ходили на акции Навального. А приехавший из Москвы еврокомиссар Боррель начал сыпать апокалиптическими прогнозами о расколе между Европой и Россией.

Все эти точки напряженности не могли не повлиять и на риторику по Минску-2. В то же время надо понимать, что та же Германия, только что обличавшая РФ в Совбезе, намерена все же достраивать "Северный поток-2". Поэтому не исключено, что грозные речи призваны просто заретушировать "зраду" на этом направлении.

Тем более, что по Донбассу вопрос, независимо от риторики, все равно пока будет политически поставлен на паузу - там, видимо, мало что изменится, пока США и Россия не выйдут на прямые взаимные переговоры.

Единственное, что способно меняться и меняется уже сейчас - это военное обострение, которое всегда следует за провалом политических инициатив. И не исключено, что срыв перемирия в свою очередь ускорит и подвижки на переговорном треке.