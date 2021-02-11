Фракция "Слуга народа" после заседания 15 февраля может снова предложить кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики. На данный момент этот вопрос продолжает обсуждаться.

Об этом рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Корниенко, ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции в понедельник. Также он выразил надежду, что министр энергетики появится в Украине в ближайшее время "безотносительно к фамилии".

"Если фракция снова будет готова внести представление премьер-министру, как это мы по Конституции должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, тогда парламент будет планировать голосование. На данный момент этот вопрос еще обсуждается. В понедельник на фракции подойдем к окончательному решению, будет это на этой неделе, или на следующей, или на какой-либо другой", - добавил Корниенко.

Напомним, первый раз Рада провалила кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики 17 декабря. После этого, 21 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.

На заседании 28 января Верховная Рада снова не смогла назначить Юрия Витренко министром.

Также "Страна" сообщала, что в Офисе президента хотят заменить премьер-министра. В числе других кандидатов на посты Шмыгаля - Юрий Витренко.