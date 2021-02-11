Житель Харькова Андрей Погорлюк зафиксировал существенное превышение нормы радиационного фона в вагоне №5 поезда №726 "Интерсити", который следовал из Киева в Харьков 9 февраля.

Об этом сообщает телеканал "Общественное".

"У меня в сумке всегда в спящем режиме лежит датчик радиационного фона гамма-излучения Терра-П, но он так устроен, что после превышения нормы он включается автоматически. Норма - до 0,3 микрозиверт в час. Прибор показывал до 10 микрозиверт в час, это в 32 раза больше максимально допустимой дозы", - рассказал харьковчанин.

Также он сообщил, что превышение показателей было только в одном вагоне. Когда он пошел проверить в остальных - то превышения уровня не было. Погорлюк обратился к стюардам, однако они, по его словам, на жалобы никак не реагировали.

"После этого он решил вызвать полицию и спасателей, следом за этим правоохранителей вызвали и стюарды. Полиция и экстренные службы ждали поезд на станции в Миргороде. Однако то время, которое предшествовало остановке, Андрей продолжал измерять радиационный фон - показатели начали снижаться", - сказано в сообщении.

"Пока я ехал, измерял. На начале пути было около 10, до конца у меня на датчике упало до 0,8 микрозиверт. МЧСники пришли с прибором, который назвали сертифицированным, и он показал 0,27. Однако норма в Миргороде - 0,11 микрозиверта, в соседних вагонах было 0,12. А здесь все равно 0,27 микрозиверта, то есть все равно природный фон превышен двукратно. Он не выше граничного, но 0,2 - это уже много", - сообщил Погорлюк.

Стюард поезда, в свою очередь, составил акт, в котором говорится о "нарушениях дисциплины" со стороны пассажира.

"Составлен акт о том, что, следуя поездом №726, в вагоне №5 пассажир нарушал дисциплину, вел себя неадекватно и говорил, что в вагоне радиация, чем нарушал общественный порядок", - сообщается в акте.

По данным самого Погорлюка, другие пассажиры акт не подписали. После того, как его высадили из поезда, он был вынужден добираться домой на такси. Теперь мужчина собирается обращаться в суд, поскольку считает действия железнодорожником незаконными. Он уверен, что в поезде перевозили что-то радиоактивное, и намерен написать соответствующее заявление в СБУ.

"И буду писать жалобы, юрист готовит судебный иск в Укрзализныцю за незаконную высадку, что стюарды не приняли никаких мер после моего сообщения о возможной проблеме", - говорит харьковчанин.

Позже в "Укрзализныце" рассказали, что контрольные замеры радиационного фона нарушений не выявили. Поезд прибыл на конечную станцию ​​с задержкой в ​​34 минуты.



Фото: suspilne.media



Ранее "Страна" сообщала, что активисты заявили о повышенном в 600 раз уровне радиации возле ЧАЭС. Радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз почти на всех измерительных постах в зоне отчуждения.

Также напомним, что из-за пожара в Чернобыле радиация превысила норму в 16 раз.