В течение первой недели февраля в Украине гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией переболели 121 550 человек, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. Всего с начала эпидсезона в стране (с 28 сентября) болезнь перенесли уже 7,5% населения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"За прошедшую неделю ОРВИ заболели 121 550 человек, из них 42,2% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 319,9 на 100 000 населения, что на 33,8% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала эпидемиологического сезона, 28 сентября, по 7 февраля:

интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого сезона;

переболело 7,5% населения страны;

госпитализированы 57 390 человек, из них 33,2% - дети до 17 лет

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано;

с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 188 910 человек (+1282 за неделю).

Напомним, на второй неделе января в Украине не нашли ни одного случая гриппа.

Также сообщалось, что по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ в этом году болеют больше украинцев, чем в прошлом.