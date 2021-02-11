В Службе безопасности Украины совместными действиями с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) задокументировали противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

"В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействовал в реализации махинации, организаторами которой были руководители коммерческой структуры", - заявили в пресс-центре.

Дело относительно права собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода рассматривалось в суде годами.

По словам представителей СБУ, именно неправдивые заключения эксперта одного из государственных исследовательских институтов вынудили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков махинации, вследствие чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел к коммерческой структуре.

В СБУ рассказали, что заключения проведенной во время расследования экспертизы полностью опровергают заключения экспертов.

"11 февраля 2021 года фигурант уведомлен о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч.2 ст.384 (составление и предоставление суду заведомо неправдивого заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины", - говорят в СБУ.

В данный момент досудебное следствие устанавливает и привлекает к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили о задержании в Харькове "агента ФСБ", который собирал информацию о беспилотниках. Он якобы собирал секретные сведения в оборонной сфере.

Также напомним, что под Сумами банда качала нефть из государственного нефтепровода, чтобы гнать бензин и соляру. По данным правоохранителей, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, которые ранее были судимы за аналогичные преступления.