Президент РФ Владимир Путин собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", но прививку он планирует сделать согласно своему плану иммунизации и без присутствия камер.

Об этом пишет "Коммерсант", цитируя слова главы государства во время видеоконференции с журналистами.

Так, Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире по всем показателям и обязательно сделает прививку. Кроме этого, он уточнил, что не будет делать прививку в прямом эфире, потому что "не хочет обезьянничать".

Также Путин рассказал, что у него есть план иммунизации, куда также входят прививки от гриппа и пневмококка. Поскольку одновременно делать все прививки нельзя, президент РФ посоветуется с врачами о подходящем времени для вакцинации от коронавируса, вполне возможно, это случится в конце лета или в начале осени, когда президенту предстоит много поездок.

До вакцинации всем, кто желает встретиться с Путиным, нужно проходить перед этим двухнедельный карантин.

Напомним, перед ежегодной пресс-конференцией Путина часть журналистов, которые присутствовали лично, отправили на 14-дневную изоляцию в гостинице в центре Москвы.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года, Путин заявил о решении сделать прививку от коронавируса и рассказать о ней в "обозримой перспективе".