Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России "сложный и важный" и решать его нужно исключительно "в интересах всех россиян". При этом глава государства пообещал "не бросать" регион.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в ходе встречи президента с главредами российских СМИ.

Так, Симоньян спросила про судьбу Донбасса, "не пора ли наступить "русскому лету", то есть в том смысле, что надо уже забрать Донбасс к себе, а то по нему опять начнут стрелять", цитирует ее издание Коммерсантъ.

Российский президент заявил, что "это вопрос сложный и важный и что он, как президент, может принимать такие решения только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех. И что исходя из этого надо смотреть и взвешивать".

"Но мы же не бросим Донбасс, переспрашивала Маргарита Симоньян. Нет, Донбасс не бросим, обещал Владимир Путин", - сообщает издание.

Как сообщала "Страна", главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян уже призывала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими".

Данное заявление она сделала в ходе "интеграционного форума Русский Донбасс", в рамках которого была представлена одноименная "доктрина". В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Симоньян, сказал, что вопрос о присоединении Донбасса на повестке дня не стоит.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение. "Страна" разбиралась, почему происходит эскалация вооруженного конфликта и есть ли угроза большой войны.