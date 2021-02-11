Сотрудники ГосЧС и Киевавтодора сообщают об ухудшении погодных условий до конца 11 февраля, а уже завтра морозы начнут крепчать, Украину накроет штормовой ветер со снегом и дождем.

По состоянию на 17:00 в Киеве и области наблюдается небольшой снег. Осадки в Житомирской, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской - небольшой снег с дождем.

Погода в Киеве

Коммунальщики уже вывезли из столицы 4 тысячи тонн снега, но столица продолжает ощущать на себе последствия снегопада - утро четверга запомнилось пробками. Они наблюдаются и в настоящее время - по данным Яндекс.пробки, на 17:30 заторы достигли 8 баллов.

Центр Киева "красный" весь.

Стоят Бульвар Шевченко и Жилянская, ул. Сечевых Стрельцов, Глыбочицкая, Большая Житомирская, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Крещатик, Михайловская, бульвар Леси Украинки и Шелковичная.

Движение парализовано на Степана Бандеры и Броварском проспекте, Надднепровском шоссе, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы.

Заторы на проспекте Любомира Гузара, Академика Палладина, ул. Николая Трублаини.

Периодически пробки наблюдаются на Валерия Лобановского, Надднепрянском шоссе, бульваре Дружбы народов, проспекте Воздухофлотском и Подоле.

Отметим, что снегопады в Киеве идут четвертый день.

Киев продолжает засыпать снегом, синоптики обещают еще больше снега в ближайшее время. Ситуация на дорогах сложная, несмотря на то, что из-за снегопада закрыли детские сады и школы - киевские власти объяснили, что таким образом пытались разгрузить автодороги.

На въезде в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева, водителей просят воздержатся от долгих поездок, поскольку на дорогах снежные заносы.

Утром очевидцы засняли грузовик, который совершил "полицейский разворот" на Троещине. "Что стало причиной, наверное позвонил экспедитор и попросил изменить адрес доставки", - предполагают журналисты dtp.kiev.ua.

В Подольском районе Киева - на улице Петропавловской - произошел обвал асфальта. Водителей просят быть осторожными и объезжать этот участок дороги.

На месте работает аварийная бригада "Киевводоканала".

"Устают" не только дороги, но и техника. Так, в 17:20 в Киеве на Крещатике, около ЦУМа у снегоуборочной машины отвалился отвал.

Очевидцы сообщают, что некоторые водители из-за отсутствия парковочных мест паркуются где вздумается. Как, например, этот автомобилист, который оставил свой внедорожник рядом с университетом Драгоманова на ул. Тургеневской.

Водители жалуются на неудовлетворительное состояние дорог и то, что многие тракторы ездят по улице с поднятыми ковшами (то есть дороги не расчищают). Несмотря на такие сообщения, на борьбу со стихией только в Киеве брошено 486 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщает "Киевавтодор", дорожные службы работают в усиленном режиме, коммунальные работники обрабатывают улицы противогололедными средствами и чистят дороги и тротуары от снега.

Задействованы 539 работников в составе 77 бригад по ручной уборке снега. Во время снегопада водителей просят не использовать собственные авто и не оставлять машины на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог.

Некоторые жители пишут в соцсетях о том, что снег не вывозят, а оставляют на обочине. Это фото сделано киевлянкой Татьяной Зинчук на Оболонском проспекте/12б.

А это возле ул. Тимошенко,14, где сегодня из снежного заноса доставали "скорую", пишет Зинчук на странице "Киевавтодора".

"Вот вы забрасываете снег к обочине зачем? Когда он весь начнет таять будет гололед везде и на проезжей и на тротуарах. Почему в конце 70х еще снег сгружали и вывозили загород или в парки? И каждый раз браво будут писать о борьбе со стихией. Сколько спишется сотен тонн бензина под безсмысленные уборки?", - спрашивает Юрий Иванов.

Сложная погодная ситуация - по всей Украине. В Ровно закрыли школы, во Львове пятницу могут объявить выходным днем, а близ Азовского и Черного моря ожидается шторм. Волны будут составлять 5 метров.

Из главных событий - извлечение медиков с больными из снега ровенскими спасателями и бригадой ГосЧС Млиновского района. Автомобиль удалось отбуксировать при помощи пожарного авто и троса.

В Полтаве спасатели обеспечили энергопитанием инфекционную больницу, где внезапно исчез свет 10 февраля в 17:18. Произошло отключение в реанимационном и детском отделениях. В ликвидации аварии участвовало 16 человек личного состава ГосЧС и 5 единиц техники. Из больных чудом никто не пострадал.

В Волынской области не прекращаются спасательные и ремонтные работы. Днем 11 февраля здесь выпала очередная порция снега, поэтому движение на автодорогах затруднено.

Из снежных заносов изъяли 11 автомобилей (из них 1 троллейбус, 7 грузовиков и 3 легковых авто), помощь оказали 12 гражданам.

В Житомирской области из снежных заносов достали 28 автомобилей за прошедшие сутки. В частности, отбуксировали 25 грузовиков, 2 автомобиля "скорой" помощи и 1 автобус.

К спасателям Кировоградской области 11 февраля обращались 4 водителя, которые застряли в снегу на автодорогах области. Также бойцы ГосЧС г. Благовещенское оказали помощь водителю грузового автомобиля по буксировке с осложненного участка автодороги в с. Мечиславка.

В настоящее время из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на трассах международного значения во таких областях:

В Киеве действуют ограничения для фур на въезд на а/д (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

Во Львовской области - ограничено движение грузовиков на а/д М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква - в пределах области.

В Ивано-Франковской области - на а/д М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью).

В Закарпатской области - на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы) М-06 Киев - Чоп.

Черкасская область - на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) - г.Мариуполь - в пределах области;

Житомирская область - на а/д М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин - в пределах области;

Ровенская область - на а/д М-06 Киев-Чоп - в пределах области;

Черниговская область - на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка - в пределах области;

Тернопольская область - на а/д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече - в пределах области.

Полтавская область - на а/д М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр (через Кременчуг) -Мариуполь - в пределах области.

Подразделения ГосЧС с начала суток оказали помощь по высвобождению из снежных заносов 61 транспортному средству (с начала непогоды из сугробов достали 603 машины), в т.ч. 5 "скорых" (с начала непогоды - 23 "скорые") и 5 ​​автобусов (с начала непогоды - 28 автобусов) и оказана помощь 101 гражданскому лицу (с начала непогоды помогли 969 лицам). Убрано 2 поваленных дерева за 11 февраля (и 13 деревьев с начала непогоды).

По данным Укргидрометцентра, снег будет идти практически каждый день до конца февраля, поэтому дорожные службы просто не успевают расчищать дороги.